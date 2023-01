Universidad de Chile sigue en su preparación para lo que será la temporada 2023, en la que los ‘Azules’ durante esta jornada emprendieron su viaje para afrontar el desafío de lo que será el triangular que disputarán ante Coquimbo Unido y Rosario Central en el norte de nuestro país.

Durante esta jornada, el entrenador de los ‘Azules’ Mauricio Pellegrino dijo presente en lo que fue la conferencia de prensa previa al inicio de esta Copa de Verano, en la abordó lo que será la ausencia de Cristóbal Campos para el duelo ante Coquimbo.

“Ha sido así porque es un tema personal que ha sido comunicado de esa manera, no encontramos otra manera más rápida y sencilla que contar lo que ha pasado con el tema de Cristóbal. Queremos respetar y dejarlo ahí porque es algo en el que tenemos que acompañarlo y tenemos que estar con él. Ojalá que pueda estar con nosotros lo más rápido posible”, partió señalando Pellegrino.

Hablando en general sobre lo que ha sido sus primeras semanas como DT de los ‘Azules’, el estratega argentino fue claro en señalar de que se ha sentido bastante a gusto con lo que le ha entregado el club en todo aspecto y espera poder dejar en el pasado lo que han sido las últimas malas campañas.

Campos no será considerado para el duelo ante Coquimbo | Foto: Agencia Uno

“Me siento en un reto muy lindo, conocer un lugar nuevo en mi carrera deportiva, me han recibido muy bien, estoy muy contento no solo a nivel institucional, sino que no el grupo de jugadores que trabajo. Estamos en la búsqueda de un equipo competitivo, ir paso a paso. Lo del pasado ha sido un aprendizaje para la institución, estamos acá para que las cosas sean diferentes”, declaró a los medios.

Finalmente, Pellegrino declaró sobre lo que ha sido este proceso de pretemporada, en la que el DT es enfático en que está en un proceso de conocimiento sobre el plantel y espera en estos partidos poder terminar de conocer a su plantilla pensando en los desafíos del 2023.

“Estamos en ese periodo en donde estamos haciendo pruebas, yo recibí un plantel muy amplio con los chicos que volvieron cedidos y los jugadores que estaban. Tenemos a varios jugadores que están en la Selección y en ese ida y vuelta, estamos trabajando con la mayoría de ellos para que puedan tener minutos y preparación. Estamos descubriéndonos mutuamente para tratar de conformar un equipo”, cerró.