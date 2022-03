La dura derrota que vivió la Universidad de Chile en esta jornada a manos de su archirrival, Colo Colo por 4-1, agudizó el mal momento del conjunto Universitario en el campeonato nacional, en donde sumó su tercera derrota consecutiva.

Tras esto, el ex delantero de los Azules y hoy comentarista de Radio Agricultura, Mauricio Pinilla, se refirió a lo que fue esta caída en una nueva edición del Superclásico, en donde sentenció por completo al entrenador de la U, Santiago Escobar.

“Más allá del resultado este equipo juega asquerosamente mal, no juega a nada. Santiago Escobar tiene que irse ahora mismo de Universidad de Chile. La U fue prácticamente inexistente en lo colectivo y futbolístico, con muy pocas ideas”, inició indicando Pinilla.

Pinigol comentó además que gran parte de los jugadores que disputaron este encuentro se vieron en un bajo nivel para lo que es un Superclásico y solo rescató la actitud de un protagonista.

“Un mediocampo muy débil y una defensa demasiado frágil para la U y cualquier equipo grande. Muy poco los Tapia, lo de Morales bajísimo, Andía ni hablar. Seymour y Brun inexistentes en el mediocampo, Osorio no sé si jugó este partido, Junior Fernandes tampoco sé si jugó. El único que demostró estar jugando un Superclásico fue Ronnie Fernández”, indicó en Agricultura.

Tras las tres derrotas consecutivas que cosechó el conjunto Azul, Pinilla se mosqueó y expresó que la forma de trabajo del DT del Romántico Viajero es mala, debido a que no se muestra un funcionamiento claro en estas primeras fechas y además, pidió que los dirigentes den la cara en estos momentos.

“Se nota que Santiago Escobar trabaja mal, yo no estoy en el día a día del equipo, pero veo cómo funciona el equipo. Me doy cuenta de que realmente no trabaja absolutamente nada, no hay mecanismos de jugada, no hay vértigo ni presión. Yo necesito y quiero que salgan a hablar los dirigentes. Hasta cuándo se esconden y hacen el ridículo”, declaró Pinilla.

Finalmente, el ex delantero de los Azules declaró que el plantel para esta temporada 2022 está mal estructurado, ya que reclama de falta de jugadores en ciertas zonas claves en la conformación de un equipo y atacó a uno de los últimos refuerzos de la U.

“Y tampoco es culpa de los jugadores, este equipo está mal conformado. A este equipo le falta jerarquía, le falta un jugador fuerte en defensa, le falta un contención de peso, porque creo que Brun no está a la altura”, cerró.