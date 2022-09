El ex delantero de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla se refirió en duros terminos a lo que fue la designación de Felipe González para ser el árbitro del duelo por Copa Chile ante la UC

Dentro de lo que fueron los cinco minutos que se disputaron en el duelo entre la Universidad Católica y Universidad de Chile por los cuartos de final de vuelta por Copa Chile, el partido no quedó exento de polémicas y la jugada que sancionó como penal el juez Felipe González para el gol de Fernando Zampedri, generó la gran duda para los hinchas de la U, quienes mostraron todo su descontento ante dicho cobro en las redes sociales.

Ante esta situación, el ex jugador de los Azules y hoy comentarista, Mauricio Pinilla tuvo palabras en Radio Agricultura para lo que fue la polémica designación del juez para este Clásico Universitario, la cual le pareció un verdadero despropósito y sin pelos en la lengua señaló que el árbitro le dio una mano a la UC.

“¿No vamos a decir nada para la elección del árbitro para este partido? Con pasado en cadetes en Universidad Católica, hincha de Universidad Católica y justamente para este partido, en el partido que necesitaba ganar Católica, le entrega ese caremelo (penal)”, partió señalando Pinilla.

Ahondando en lo que fue la determinación que tomó durante las últimas horas la Federación de Fútbol Nacional, ‘Pinigol’ encendió con todo su ventilador y declaró que le parece vergonzoso que se pase por alto lo sucedido en la jornada de ayer con Martín Parra.

Martín Parra sufrió la agresión de los hinchas de la UC | Foto: Agencia Uno

“Más allá de que se va a jugar o no, no podemos ser cómplices de esta vergüenza, como comunicadores no podemos ser tan irresponsables de avalar esta suciedad que está pasando en la ANFP hoy en día”, explicó en Agricultura.

Finalmente, Pinilla fue categórico al marcar de que la determinación por la cual luchó la ANFA, la cual era descalificar a la Universidad Católica de la Copa Chile, era lo que se debió realizar, pero que la ANFP no tuvo los pantalones de poder hacerlo.

“A pesar de que los jugadores de Católica no tengan la responsabilidad, porque no es culpa de los jugadores, lamentablemente el que tiene que pagar es el club y el club paga quedando fuera de la competición, no hay otra lectura. La ANFP está haciendo lecturas hechas a la medida fuera del reglamento y punto”, cerró.