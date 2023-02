El ex delantero de La Roja, Mauricio Pinilla, alabó el juego del portero de Universidad Católica, Matías Dituro, pero fue categórico en señalar que no tiene ninguna chance de jugar con el abanico de jugadores que hay hoy en día.

En los últimos días, el portero de Universidad Católica, Matías Dituro, recibió sus papeles de nacionalidad chilena y dejará de usar un cupo de extranjero en el conjunto dirigido por Ariel Holan.

La noticia no solo es un beneficio para los cruzados, quienes podrán ver en el mercado un jugador internacional, sino que también podría serlo, potencialmente, para La Roja al tener un portero de nivel disponible.

Dituro, quien es por lejos el mejor portero del torneo junto a Brayan Cortés, sería una carta fija para el pórtico de La Roja cuando no esté Claudio Bravo, aunque Mauricio Pinilla no pensó lo mismo en ESPN F 360.

“Yo creo que todavía, para mí, no es más que Arias (Gabriel). Dituro no tiene ninguna posibilidad de jugar en la Selección Chilena”, dijo de manera tajante el ex goleador de La Roja y Universidad de Chile.

Pinilla, eso sí, elogió a Dituro pero asegura que no es más que los que ya están custodiando el arco de Chile: “Es un muy buen arquero, pero por condiciones, por reactividad sigue siendo más arquero Bravo (Claudio)”, remató.

Ahora, habrá que esperar a ver la próxima nómina de Eduardo Berizzo para ver si mantiene la base que ha ocupado en el último tiempo o si le dará una chance a Matías Dituro quien ya ha confesado que le gustaría jugar por Chile.