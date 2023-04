Las Redes Sociales se sacudieron en la mañana de este domingo cuando Leonardo ‘Pollo’ Véliz animara un candente round con Mauricio Pinilla, a quien criticó en un tuit y que encontró respuesta por parte del ahora hombre de los medios de comunicación.

“Como quisieran artistas de la pintura, escultura, escritores, científicos, etc salir en la prensa como salen los Herrera, Pinilla, Valdivia, Peric, Vidal, seres descerebrados sin contenidos educativos para una sociedad carente en el pensar. Estamos en una sociedad desquiciada”, colgó el finalista de la Copa Libertadores 1973 con Colo Colo.

Pollo Véliz nuevamente se va en contra de un ex jugador. | Foto: Archivo

La respuesta del ex delantero azul no se hizo esperar y le replicó sin piedad: “Déjese de tirar mierda en insultar a la gente caballero. Respeto es una palabra que no existe en diccionario. Ataques gratuitos no voy aguantar, empiece a ubicarse. Yo no lo conozco a usted, déjese de hacer el ridículo”.

¿Eso no más? Claro que no: Véliz le respondió a Pinilla: “Al que le venga el sayo que se lo ponga”. No sé si entenderá esto, no creo”, dijo el Pollo pensando en que Pinilla no iba agarrar más el celular para responder, pero se equivocó.

“Descerebrado será usted. Déjese de tirar mierda a todo el mundo que ya nadie le da bola”, replicó el ex mundialista con La Roja en Brasil 2014 incendiando una nueva polémica con el siempre picante Pollo Véliz.