El ex delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, fue muy duro para referirse a la actualidad de la U tras la derrota ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, en donde aseguró que no tiene categoría y está a la deriva su continuidad en la Primera División.

Universidad de Chile no pudo ante Universidad Católica y terminó cayendo por 3-0 en un partido para el olvido en donde, si bien los primeros minutos se pensó que podía ser distinto, la categoría y jerarquía del tetracampeón del fútbol chileno aterrizó las opciones de la U en el Clásico Universitario.

Con goles de César Pinares, Fernando Zampedri y Clemente Montes, el conjunto dirigido por Ariel Holan le dio un baño de realidad al equipo de Diego López, quienes tras el gol inicial nunca pudieron siquiera poner en duda el marcador.

Mauricio Pinilla, ex delantero de Universidad de Chile, analizó la derrota de los azules en Deportes en Agricultura, donde tuvo duras palabras para el futuro inmediato de la U y aseguró que no tiene la jerarquía de un plantel de la grandeza de la U.

Isla ganó su banda en el clásico. | Foto: Agencia UNO

“Es súper sensible lo que vive la U en este momento. Si pensamos que venía en alza, la realidad es otra. La U está metida en el fondo de la tabla a la espera de lo que haga Coquimbo y Deportes Antofagasta, pero es preocupante”, arrancó diciendo.

Pinilla fue durísimo para remarcar que “Si volvemos atrás en el tiempo, la U tiene un plantel que no es para competir al primer nivel. Si desciende es porque tiene un plantel incompleto, no tiene plantel de equipo grande”.

ver también TABLA | UC se acerca a copas internacionales y la U se hunde

En el cierre, ‘Pinigol’ entrega sus sensaciones de cómo debería jugar de aquí en adelante: “La U se farreó la oportunidad de traer jugadores el mercado pasado y es un plantel que está claramente desbalanceado en todas sus líneas, no hay otra explicación más allá de las malas decisiones como no incluir a Osorio. Creo que, a nivel de plantel, de jugadores, la U no tiene nada que hacer. No le va encontrar el funcionamiento, tiene que jugar de equipo chico para, quizás, poder salvarse”, cerró.