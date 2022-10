El ex delantero de Universidad de Chile se refirió al crucial partido de los azules contra Deportes La Serena durante este fin de semana por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2022.

Universidad de Chile tiene un partido bravo ante Deportes La Serena durante este fin de semana por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2022. Los azules enfrentan a los granates con la misión de obtener un triunfo para alejarse de la zona de descenso directo.

En cuanto este crucial compromiso, Mauricio Pinilla habló en Deportes en Agricultura y enfatizó que el cuadro dirigido por Sebastián Miranda no tiene que temer en medirse contra los de la cuarta región.

"La U tiene que ir a hacer el partido que tiene que hacer no más ¿Le vamos a tener miedo a La Serena? Con todo el respeto el del mundo. Cuando llega este período del campeonato, los equipos no son esos que perdían de muy mala manera en la mitad del torneo. Hoy los equipos lo encaran de otra manera, se vienen los términos de contratos, descenso, el no pagos de sueldos y premios, entonces la actitud cambia", sostuvo.

Por aquello, es que 'Pinigol' afirmó que el conjunto serenense no es el mismo de hace algunas fechas atrás y puso como ejemplo el partido que perdió contra Curicó Unido la fecha pasada.

"Serena no es el equipo que era hace cinco fechas, está peleando palmo a palmo con la U el tema del descenso y va a ser otro tipo de partido. La Serena ha tenido una evolución futbolística, más alla de haber perdido el último partido, futbolísticamente con Curicó no se vio mal para nada", explicó.

La U viene de perder ante Audax | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Pinilla asegura que la U debe jugar el cotejo como el equipo grande que es, de otra manera, lo pasará mal y perderá.

"La U va a tener un partido extremadamente difícil, pero si lo va a encarar como lo hizo en las últimas cinco fechas, lo va terminar perdiendo. La U tiene ir a enfrentar el partido como equipo grande, si va como equipo chico, muchas gracias y buenas noches", cerró.