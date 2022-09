El ex delantero de la Selección Chilena y Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, se puso en modo furioso al hablar de Darío Osorio, a quien pidió que no lo hagan jugar el Sudamericano de la categoría y que se prepare mentalmente para afrontar Eliminatorias con La Roja adulta.

Darío Osorio la está rompiendo en Universidad de Chile, buen pasar que lo llevó a ser nominado por Patricio Ormazabal para los compromisos amistoso que sostendrá la Selección Chilena Sub 20 en Europa durante estos días.

El buen nivel del formado en Universidad de Chile está dando de qué hablar en el medio nacional e incluso ya ha sido sondeado por equipos europeos. La joya de los azules bien podría ser uno de los jugadores del futuro en Chile y está siendo apuntado para tomar esa batuta.

Quien no está muy de acuerdo en los pasos que debería seguir el de Hijuelas es Mauricio Pinilla, quien se acaloró en un debate por Osorio en Deportes en Agricultura y de raíz pidió que no pierda el tiempo en la Sub 20 y vaya derechito a jugar con la adulta.

Osorio es apuntado como una de las joyas del futuro de la U y La Roja. | Foto: Agencia UNO

“No tiene nada que hacer Osorio en la Sub 20, qué está haciendo jugando con los cabros chicos. Él tiene que jugar con los adultos”, arrancó diciendo el ex artillero de Universidad de Chile quien, hoy por hoy, se desempeña como panelista de programas deportivos.

Pinilla quiso aportar más argumentos a su idea: “Tiene condiciones para jugar en la adulta, qué lo van a estar quemando en la Sub 20. No tiene que jugar ningún Sudamericano, tiene que preparar su cabeza para jugar las Eliminatorias”.

ver también Guarello revela el gran miedo del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue

ver también Bianchi abre el debate sobre el mejor equipo chileno de todos los tiempos

“Nosotros cuando veníamos de Europa con 18 años a jugar por la Sub 20 o Sub 23 no entrenábamos ni dos días, llegábamos a jugar. Qué va necesitar, tiene que estar preparado para jugar por la Selección adulta y si tiene que participar del Sudamericano para ayudar a la Selección que juegue el sudamericano, pero el resto que lo haga todo con la adulta. ¿Cómo puede mejorar más, con la Sub 20 o con la adula entrenando? Dejémonos de hacer estupideces en la Selección”, remató el ex delantero.