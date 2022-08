El defensor de Colo Colo se la jugó con una pregunta al ex entrenador del Cacique y el Bichi tuvo una particular respuesta ante la interrogante del Peluca.

Maximiliano Falcón ha sido un buen aporte para la defensa de Colo Colo desde su llegada en el 2020. El uruguayo poco a poco fue demostrando regularidad y a pesar que en algún momento perdió algo de terreno, pudo consolidarse como uno de los titulares para Gustavo Quinteros.

Tal campaña, llevó al Peluca a estar dentro de la nómina de la Selección Uruguaya para algunas fechas de las pasadas Eliminatorias a Qatar 2022, algo que todo jugador sueña en algún momento.

Durante este jueves en Todos Somos Técnicos, realizaron una sección donde algunos jugadores o entrenadores de nuestro fútbol le preguntaban a los panelistas del programa sobre algún tema en especial y Falcón interrogó a Claudio Borghi.

El zaguero del Cacique fue directo al hueso y le preguntó al Bichi. “Si te nominan a la selección uruguaya como técnico ¿aceptas y me nominarías?", fueron las palabras del rizado defensor

“Uh, Maxi. Uruguay tiene un estilo y forma de muchos años, a pesar que ahora han salido jugadores con un pie extraordinario. Uruguay siempre se destacó por otras virtudes diferentes a las que yo pienso del fútbol", dijo en un inicio el ex DT albo.

El defensor uruguayo es pieza clave para Quinteros en el Cacique | Foto: Agencia UNO

Sin embargo, el actual comentarista concluyó con que "no es que no podría dirigirlo, pero creo que no sería un entrenador ideal para la selección uruguaya. Creo que si lo sigues haciendo bien como hasta ahora, no tengo que estar yo para que te llamen, vas a tener tu oportunidad”.