Mientras se disputa la Copa del Mundo, el fútbol chileno prepara lo que seá la temporada 2023. Los planteles están de vacaciones, pero los clubes trabajan en los movimientos de mercado, ya sea de jugadores o entrenadores. A continuación, revisa los fichajes confirmados para el próximo Campeonato Nacional.

Los fichajes confirmados del fútbol chileno:

Audax Italiano : Manuel Fernández (nuevo entrenador).

: Manuel Fernández (nuevo entrenador). Cobresal : sin movimientos.

: sin movimientos. Colo-Colo : Fernando de Paul (arquero).

: Fernando de Paul (arquero). Coquimbo Unido : sin movimientos.

: sin movimientos. Curicó Unido : sin movimientos.

: sin movimientos. Everton : sin movimientos.

: sin movimientos. Huachipato : Gustavo Álvarez (nuevo entrenador).

: Gustavo Álvarez (nuevo entrenador). Magallanes : sin movimientos.

: sin movimientos. Ñublense : sin movimientos.

: sin movimientos. O'Higgins : sin movimientos

: sin movimientos Palestino : Pablo "Vitamina" Sánchez (nuevo entrenador).

: Pablo "Vitamina" Sánchez (nuevo entrenador). Unión Española : Ronald Fuentes (nuevo entrenador).

: Ronald Fuentes (nuevo entrenador). Unión La Calera : sin movimientos.

: sin movimientos. Universidad Católica : sin movimientos.

: sin movimientos. Universidad de Chile: Juan Pablo Gómez (lateral).

*Cobreloa y Copiapó definen al último ascendido.

Próxima temporada

En general el mercado todavía no se mueve demasiado, de hecho, hay equipos que aún no tienen a sus respectivos entrenadores confirmados para el 2023. Es el caso de Universidad de Chile, club que pese a no tener DT, ya confirmó a Juan Pablo Gómez, mientras aún suenan otros nombres.

Colo Colo también ya se movió en el mercado y aseguró los guantes de Fernando de Paul. El arquero viene de ser una de las buenas figuras de Everton, además de tener pasado como capitán de Universidad de Chile. Podría ser el meta titular si se confirma la partida de Brayan Cortés, quien se podría marchar al fútbol europeo. Ramiro González ya se hizo los exámenes médicos, pero todavía no ha sido oficializado por el club.

Universidad Católica si bien no ha anunciado a nuevos jugadores, tiene avanzadas las tratativas con Eugenio Mena. El histórico lateral de La Roja dejará Racing Club de Argentina y llegará en condición de libre aSan Carlos de Apoquindo. Alexander Aravena estaría cerca de regresar al club que lo formó, tras destacarse con la camiseta de Ñublense.