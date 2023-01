Universidad de Chile está enfocada de lleno en lo que será su debut en el Campeonato Nacional 2023 frente a Huachipato, aunque las polémicas no han estado ajenas en los últimos días y tiene que ver con la concesionaria que maneja al club azul.

José Joaquín Laso desató una polémica luego que hace unos días se fuera en picada en contra de Michael Clark. Laso le hizo una propuesta al presidente de la concesionaria y ver quién de los dos ha ido más al estadio en las últimas temporadas.

"Le diría al señor Clark que pongamos el rut donde pone sus palabras, y veamos quien, en los últimos 5, 10 ó 15 años, ha ido más al estadio a apoyar a la U. Tengo la tranquilidad de contar con los llamados de apoyo de presidentes incuestionablemente azules y tremendamente más exitosos que precedieron al señor Clark", expresó Laso.

"De verdad espero que el actual presidente enmiende el rumbo, tanto institucional como deportivamente, por el bien de la U”, complementó.

El mandamás respondió con todo a Laso | Foto: udechile, Youtube

No obstante, la respuesta del mandamás azul no se dejó esperar y en conversación con Pelota Parada en TNT Sports, estuvo lejos de dar vuelta la página y le respondió con todo a su símil.

Clark afirmó que ingresó el rut de Laso y se encontró con que fue uno de los primeros accionistas de Blanco y Negro, ente que gestiona los activos de Colo Colo y donde nuevamente aseguró que Laso es hincha de Universidad Católica.

"Este tema hay que dejarlo atrás, hay que darlo por superado. Creo que no vale seguir en eso, no tiene ningún sentido. Efectivamente puse el rut de Laso y lo que me apareció es que Jose Joaquín fue uno de los primeros accionistas de Blanco y Negro en 2005, casi un accionista fundador. Por tanto, aparte de ser un hincha de Universidad Católica, un hincha tardío de Universidad de Chile, al parecer también es un hincha tardío de Colo Colo", manifestó 'Mike'.