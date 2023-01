Nicolás Maturana está dolido por cómo se ha manejado su tema de las amenazas. El exjugador de la Universidad de Chile fue amenazado de muerte en Calama y el volante quiere partir de Cobreloa. Además, el mediocampista abrió el flanco y deslizó sobre su mala relación con Óscar Wirth, quien admitió en Bolavip Chile no conocer nada sobre lo que vive el jugador. La que sí se enteró de todo fue la ministra del Deporte, Alexandra Benado.

Wirth y Maturana tienen una tensa relación. Hace algunas horas, el gerente deportivo de los Zorros del Desierto le respondió así al volante, quien acusó abandono por parte de la parte directiva de la institución a raíz de no recibir apoyo sobre las amenazas.

"No sé lo que es una buena o una mala relación. No lo entiendo. Yo no ando celebrando ni salgo a pasarlo bien con él solo es una relación profesional. Efectivamente, yo no lo hago ni ando haciendo eso. Mi relación es profesional en el puesto que yo tengo con él como jugador", dijo en Bolavip.

La situación fue escalando y la ministra del Deporte, Alexandra Benado, aprovechó de respaldar a Maturana. "Como Ministerio estamos muy preocupados de esta situación e invitamos a que los clubes a través, de los directorios, se hagan cargo y apoyen a sus deportistas en estas situaciones", deslizó.

Nico Maturana no lo pasa bien en Cobreloa (Agencia Uno)

Benado, como ex futbolista profesional de La Roja Femenina y ahora como autoridad del deporte nacional condena esta situación que vive el volante.

"Estoy preocupada y ocupada de una situación que ha ocurrido con Nicolás Maturana, futbolista del club Cobreloa que ha recibido amenazas de muerte y me parece sustancial comentar esta situación y poder decir que este tipo de hechos no puede ocurrir con ningún deportista", indicó.

Además, Benado pidió la intervención del Sifup en defensa del mediocampista. "Hablé con el jugador y con Gamadiel García. La verdad es que este tipo de situaciones no se pueden permitir en ningún deporte", remató.