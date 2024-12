Nicolás Maturana debutó a corta edad en Universidad de Chile siendo sparring de Jorge Sampaoli en la temporada 2011, luego tuvo pasos por el Necaxa, Colo Colo y Cobreloa, donde logró identificarse.

Este 2024 el volante de 31 años jugó en la tercera división del fútbol chileno, específicamente en San Antonio Unido, junto a varias estrellas que supieron triunfar en Primera.

Hoy, no sabe qué pasará con él la próxima temporada y conversa con BOLAVIP dejando en claro su situación: “Tengo contrato hasta diciembre con San Antonio Unido, pero no he hablado con el club, no se sabe nada además cómo será el campeonato, entonces nada, no sé si me tienen en cuenta, cambiaron el técnico, no sé que pasará”.

Igualmente el talentoso mediocampista aclara que “estoy tranquilo, estoy esperando, he hablado con gente, con clubes, algunos me han dicho que no, otros no me han respondido, y otros que espere, estoy abierto a escuchar ofertas, me estoy preparando bien”.

La confesión de Nicolás Maturana

El Nico no esconde algo que lo aproblema mucho, y dice relación con la imagen que tiene en el fútbol chileno, asegurando que no se condice con la realidad.

“Soy una persona joven, pero yo estoy catalogado como persona conflictiva en el medio, cosa que no es, me cuesta el doble, me manejo sin representante, es complicado hablar uno con la gente, algunos ni me contestan”, dispara.

Nicolás Maturana confiesa que llamó a Cobreloa (Photosport)

El deseo de volver a Cobreloa

“No he tenido opción de ir a Cobreloa, me ofrecí, hablé con todo el mundo, no me han dicho no, pero me dijeron que tenían otras prioridades en ese puesto, no me han cerrado las puertas, me gustaría volver a Calama, la gente me quiere mucho”, cerró.