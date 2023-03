El Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile no dejó mucho desde lo futbolístico tras lo que fue una aburrida igualdad sin tantos en el Estadio Monumental, pero aquello no impidió que este partido haya estado exento de polémicas.

La gran jugada de la discordia que generó un montón de dudas por parte de Colo Colo, fue la que se produjo en los descuentos de este partido, en la que, tras un centro de César Fuentes, el defensor de los ‘Azules’, Yonathan Andía bajó el balón dentro del área de una forma bastante confusa, en la que abrió el marco para que los ‘Albos’ pudieran reclamar un posible penal.

La única cámara que se pudo percibir ante esta jugada del ‘Cachorro’ no dejó muy en claro si la manera en la que bajó dicho jugador de la U fue correcta o no, algo que el juez, Cristián Garay desestimó por completo y no recibió llamado del VAR para poder analizar esta jugada.

Esto desató la molestia por parte del equipo de Colo Colo, en la que su DT, Gustavo Quinteros manifestó en conferencia de prensa que quería escuchar los audios del VAR “no sé quién está en el VAR, habría que averiguar quién está, pedir los audios y ver por qué no lo analizaron. Es un penal que te da la posibilidad de un triunfo al final".

La polémica jugada del Superclásico | Foto: Captura

Esta petición del estratega del ‘Cacique’ recibió una negativa rotunda por parte de la ANFP en esta jornada, ya que según informó Radio Cooperativa, desde el ente máximo de nuestro fútbol informaron que esta jugada ni si quiera fue revisada para poder tener la opción de escuchar el dialogo que haya tenido el VAR con Cristián Garay.

Dicha situación le da un feroz respaldo a la decisión al juez de la brega, quien no sancionó esta posible pena máxima en favor de Colo Colo, ya que según el criterio tanto como del árbitro principal, como el personal del VAR, fue que Yonathan Andía bajó de forma correcta el balón con su pecho.