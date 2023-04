Universidad Católica recibe a Colo Colo por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023 en medio de una semana no ajena a las polémicas, pues los dichos de Juvenal Olmos han provocado que del mundo de la UC salieran a responder, como fue el caso de Matías Dituro y de Ariel Holan.

En cuanto a todo esto que se ha manifestado sobre la 'cama' de los jugadores de la UC al técnico argentino, Nacho Abarca conversó con Bolavip Chile y entregó su opinión con respecto a este posible interno en el camarín cruzado.



"Era evidente que referentes, el presidente, el técnico de Católica saldrían al paso de lo que hoy día, uno que maneja y que trata de informar de forma fidedigna, sabe lo que está pasando dentro de un grupo donde hay descontento del trabajo de Holan. Hay cansancio más que nada de cómo va llevando al grupo y cómo se estaban estableciendo algunas situaciones y uno se ha dado cuenta que finalmente están en lo deportivo afectando el rendimiento del equipo", comenzó explicando Abarca.

"Quiero ser claro. Siempre he creído y pensado que para mí no existe el tema de la famosa cama, lo que sí existe para mí, como en cualquier grupo humano, es el descontento. No todos pueden estar contentos y de repente no hay disposición de más de alguno de dar el cien por ciento en su trabajo, de estar descontento de una u otra forma y esto pasa dentro de cualquier empresa, no tan solo en el futbolista, porque uno lo marca dentro del fútbol", agregó.

El DT de la UC ha estado en medio de la polémica en la última semana | Foto: Photosport

Por aquello, es que no quedó ajeno a las de declaraciones de Olmos y se mostró absoluramente de acuerdo con lo que expresó el ex técnico de la Franja.

"De que algo pasa, pasa y todos los sabemos, quiénes en forma responsable podemos averiguar y saber qué está ocurriendo. En relación a lo que dijo Juvenal Olmos, yo le creo cien por ciento, porque en el fondo lo que uno ha ido reporteando paralelamente es lo que exactamente él dijo", añadió.

Finalmente, Abarca comentó que "y más allá de eso, si hay alguien que puede comentar, si hay alguien que puede criticar, si hay alguien que tiene todo el derecho por ser un ídolo del club, campeón como jugador y campeón técnico, es Juvenal Olmos. Así que si estoy totalmente alineado con lo que dice Juvenal", sentenció el comunicador.