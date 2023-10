Muchos hinchas chilenos se ilusionaron con la gran victoria de La Roja ante Perú en el Estadio Monumental, pero ayer vieron como el Equipo de Todos cayó y feo ante la Selección de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín.

Lo cierto es que este paupérrimo resultado volvió a complicar tanto a Chile de cara a una clasificación al Mundial 2026 como a Eduardo Berizzo, quien su continuidad al mando del combinado nacional está en la cuerda floja.

Los fanáticos ya comienzan a perder la paciencia con el Toto y empiezan a pedir al trasandino Ricardo Gareca, ex entrenador de Perú, como su sucesor.

Ricardo Gareca es el nombre que más se repite entre los hinchas chilenos como el sucesor de Eduardo Berizzo | FOTO: Depor/Photosport

El connotado relator radial Juan Ignacio Abarca usó su cuenta de X para pegarle un fuerte raspacachos a Pablo Milad, presidente de la ANFP, por la continuidad de Berizzo.

“Estamos a tiempo. Es ahora. Golpe durísimo! No más excusas. Este “equipo” es una lagrima. Y No olvidar! En el momento de la expulsión, ya perdíamos. Pero con ese Presidente “Tibio” (para no ser falta de respeto) y conformista que tiene la ANFP lo más probable que todo siga igual”, escribió el periodista y conductor de Radio Futuro.

Fue en ese momento que los hinchas comenzaron a apoyar la moción de Abarca y se agolparon en la red social a pedir la salida del ex DT del Celta de Vigo.

“Fuera Berizzo”, “Ahora es el momento”, “Concuerdo plenamente”, fueron los comentarios que más se repitieron en X.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO EDUARDO BERIZZO EN LA ROJA?

El técnico argentino firmó un contrato hasta el término de las Eliminatorias al Mundial 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2025.

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.