Durante la noche de este jueves, el club mexicano Necaxa oficializó el fichaje del mediocampista nacional Jorge "Mago" Valdivia de cara al Clausura 2022, club donde compartirá camarín con el volante chileno Ángelo Araos y el ex entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, el cual ya fue su estratega en el Cacique.

“Jorge Valdivia llega a los Rayos de cara al torneo Clausura 2022. ¡Bienvenido, @el_mago_oficial!”, aseveraron los Rayos del Necaxa en sus diversas redes sociales.

Cabe recordar que Valdivia se encontraba realizando la labor de comentarista y panelista de la casa televisiva ESPN Chile, luego de su último paso en Unión La Calera, y es que la lesión que presentó después de su llegada a principios de marzo hizo que el futbolista nacido en Venezuela solo disputara 232 minutos en los nueve encuentros del torneo local.

“Me voy. Voy a seguir jugando al fútbol, gracias a Dios ya tengo club. Es internacional. Es un país donde se come mucho taco y todo se come con ají. Me voy por un año”, fueron las palabras de Valdivia hace unos días en ESPN haciendo referencia a su llegada al equipo de Aguas Calientes.

Esta será la segunda experiencia del ex Colo Colo en México. En enero del año pasado había fichado por Morelia, club que después cambió su nombre a Mazatlán y donde disputó ocho compromisos, anotó un gol y dio una asistencia.