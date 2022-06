Tras el magro empate entre Colo Colo y Deportes Temuco por Copa Chile que marcó el debut del Cacique en el segundo semestre, el ex arquero Nicolás Peric aprovechó el momento para calmar las aguas por el pobre nivel de fútbol exhibido y aseguró que los albos saldrán campeones igual del torneo y que a la UC no le alcanzará.

Colo Colo no tuvo un buen debut en el segundo semestre, donde igualó sin goles ante Deportes Temuco en un aburrido partido por la tercera fase de la Copa Chile, la cual quedó abierta y definirá este jueves en el Estadio Germán Becker de Temuco a tablero vuelto para ver quién avanza en el certamen nacional.

Pese a que en el Campeonato Nacional 2022 son punteros junto a Ñublense y Unión Española, el Cacique sabe que tiene que cuidarse de Universidad Católica también, que debutó en la segunda mitad del año con un triunfo ante Unión San Felipe y no claudicará en su idea de lograr un inédito Penta campeonato en el fútbol chileno.

Sobre el debut del Cacique en Copa Chile, el ex arquero Nicolás Peric comentó en ESPN que “Me parece que estamos recién comenzando, no pasa nada, tranquilo. Es un equipo que tiene todo por delante, un técnico que maneja las situaciones. Lo que pasó con Falcón no demuestra que estén alejados”.

La UC tratará de remontar y alcanzar a Colo Colo en la puta. | Foto: Agencia UNO

El ex portero de Rangers, entre otros equipos, hizo hincapié en el encontrón entre Quinteros y Falcón asegurando que el DT “Esto lo quiso hacer hace un tiempo, pero ahora le quedó al lado eso de decirle ‘cálmate un poco, bájale un cambio que te pueden expulsar’”.

Peric incluso se dio el tiempo de hablar de la situación del ‘Pibe’ Solari y lanzó una osada predicción de cara al Campeonato Nacional 2022 que arranca en un par de semanas y que tendrá a albos y cruzados como protagonistas.

“Lo de Solari es normal, si dicen vale 5 el muchacho se queda tranquilo y no con esto del tire y afloje. Yo creo que Colo Colo va ganar el Campeonato Nacional 2022 despacito, tranquilo. La Católica va mejorar y va jugar mejor, pero no le va alanzar”, remató.