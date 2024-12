Colo Colo y Universidad de Chile están de vacaciones tras una extensa temporada 2024 y serán ambos equipos los que le den el puntapié inicial al 2025 con la Supercopa a disputarse en el mes de enero.

Si bien en un principio trascendió que el trofeo se iba a disputar en formato de ida y vuelta por motivos de seguridad, Universidad de Chile no estaría muy convencido de esto tras los dichos de Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro, entre risas, aseguró que le correspondería al Cacique definir en el Estadio Monumental en caso de ser dos partidos por haber ganado el Campeonato Nacional y no la Copa Chile.

El 2025 arrancará con Superclásico. | Foto: Photosport

“La U no estaría de acuerdo en que la llave se termine en el Estadio Monumental de manera arbitraria. Por ahí tendría el ‘pero’ e irían al reglamento que habla de un partido en cancha neutral”, reveló el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports.

El comunicador complementa su información diciendo que “Yendo más al fondo de este tema con la gente de la U, me señalan que no tienen propuesta de la ANFP, no han hablado a fondo por uno o dos partidos. Estadio Seguro quiere dos partidos, la ANFP espera más información y Colo Colo quiere dos partidos”.

Díaz reafirma que Universidad de Chile no quiere por nada del mundo definir la llave en el recinto de Pedreros: “La U está en la duda de uno o dos partidos y pasaría por una posible definición en el Estadio Monumental”, cerró.

La ANFP debe definir postura por la Supercopa

La ANFP debe definir con los clubes el formato que tendrá la Supercopa 2025, pero lo que sí está claro es que se disputará la última semana de enero marcando la antesala del inicio del Campeonato Nacional 2025.