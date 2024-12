El Campeonato Nacional 2024 terminó hace un buen rato y una de las grandes escenas que dejó el torneo nacional fue el duro encontrón que protagonizó Jorge Almirón con el árbitro José Cabero en el clásico entre albos y cruzados.

Corrían los minutos finales del compromiso cuando el DT albo fue expulsado por Cabero. Acto seguido, Almirón se acerca al juez para despedirse y, de manera brusca e irónica, lo tironea y le aprieta la mano con evidente enfado.

El descontrol de Jorge Almirón en el clásico entre Colo Colo y la UC. | Foto: Photosport

Tras un buen tiempo, ahora fue el turno de Cabero de contar su versión de lo sucedido. En diálogo con Mega Deportes, el árbitro nacional dijo: “No quise quedar como roto no dándole la mano, pensé que él se iba a despedir de buena manera y no pensé que iba a hacer eso. Después, no me llamó, pero pidió disculpas públicas”.

El medio previamente mencionado también le consultó por Arturo Vidal, quien este año volvió al fútbol chileno tras 17 años en el exterior: “Es muy tranquilo, le gusta jugar, no que cobren cualquier cosa. Viene de otro roce, siempre se acerca y me dice ‘juguemos, juguemos’. Eso ayuda para sus compañeros”, sumó.

Más allá de las polémicas, José Cabero se consolidó como uno de los árbitros de mejor nivel en la presente temporada del fútbol chileno y ya proyecta lo que será un 2025 en el ámbito local e internacional con la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se acaba la temporada 2024

Este sábado concluye de manera oficial el 2024 del fútbol chileno cuando Rangers de Talca tenga que recibir a Limache en el compromiso de vuelta por el último ascenso a la Primera División 2025.