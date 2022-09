Nicolás Peric, ex jugador de fútbol y ahora hombre de las comunicaciones, alabó el gran partido que hizo Universidad de Chile para quedarse con una nueva versión del Clásico Universitario y cómo los azules bloquearon todos los caminos de Universidad Católica para quedarse con el compromiso.

La llave de Copa Chile entre Universidad de Chile y Universidad Católica dejó su primer capítulo en el pasado y ahora se concentra en lo que será el segundo, el cual tendrá lugar en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso el día miércoles a las 17:30 PM de Chile continental.

En la ida, los dirigidos por Sebastián Miranda fueron más efectivos que los de Ariel Holan y pegaron de entrada para después administrar una ventaja que no se vio alterada y que, incluso, pudo haber sido más holgada para los azules.

El equipo mostró una cara a las luces muy distinta de la que mostraba con Diego López en el banco y fue absolutamente celebrada por Nicolás Peric, ex jugador de fútbol quien en ESPN solo tiró elogios para los azules.

El miércoles en Valparaíso será la revancha de Copa Chile. | Foto: Agencia UNO

“Seguramente, el próximo partido a la UC no la van a sorprender con esto porque ya son capaces de reconocer lo hecho, pero qué bien le hace a la U el poder ir colocándole cositas a su juego y darse cuenta que pueden generar cosas en ataque, hicieron cosas muy interesantes”, aseguró.

En la misma línea, aportó diciendo que “Fueron directos, hicieron presión alta y eliminaron el circuito de Católica. Sí, no hizo un buen partido la UC, pero es más mérito de la U que la Católica no se haya encontrado que lo que realmente le sucedió a Católica en el fútbol”.

Peric cree que la U tuvo una solidez para no permitirle a la UC acercarse a su arco: “El no encontrarse es porque del otro lado hay alguien que intenta que no te encuentres. Fue un muy buen partido de la U, solo les generaron una ocasión, la de Zampedri al final”, remató.