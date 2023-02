El paso de Reinaldo Rueda al mando de la Selección Chilena sigue trayendo coletazos entre los hinchas chilenos. Y es que el colombiano no dejó gratos recuerdos en nuestro país, pero fueArturo Vidal quien salió en defensa del experimentado estratega, todo a través de su cuenta de Twitch.

“El profe es una extraordinaria persona, buen entrenador. Chile y los dirigentes no se merecían alguien así. Nos faltó tiempo. Seguramente si seguíamos el proceso íbamos a ir al Mundial de Qatar”, dijo el King.

El seleccionado nacional tuvo palabras para el ex DT de La Roja durante 2018 y 2021 | Foto: Agencia Uno

Estas palabras fueron analizadas por Nicolás Peric en el programa ESPN FShow Chile y el ex guardameta de Cobreloa y Rangers de Talca, entre otros clubes, fue categórico.

"Es incomprobable. Es incomprobable que si hubiésemos dejado a Reinaldo Rueda, hubiésemos clasificado", comenzó diciendo el ex guardameta.

En la misma línea, Peric remarcó que "lo de Rueda no fue antojadizo, si lo de Rueda no fue que venía con un rendimiento óptimo y dijeron sabí hay que echarlo y de un día para otro lo echaron, era algo esperado"

"Veníamos esperando el desenlace de la historia Rueda porque la Selección Chilena no jugaba bien, habían nominaciones que no eran entendibles, y después si era una extraordinaria persona eso no lo pongo en duda porque yo no lo conocí, pero se le escuchaba como un tipo muy cercano, muy amable. Después como DT no nos dejó tantas cosas como para poder rescatar y hacer un balance positivo. Siendo sincero, no creo que hubiésemos clasificado", remató el ex cuidatubos.