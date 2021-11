Esteban Paredes eso el máximo artillero en la historia del Campeonato Nacional. El delantero lleva conquistado 219 goles, un récord que difícilmente otro jugador podría sortear en un futuro próximo. Hoy, con 41 años, se encuentra jugando en Coquimbo Unido y con el cual está a punto de regresar a la máxima categoría.

Nicolás Peric reveló en el programa Pero Con Respeto de Julio César Rodríguez, una decisión que el mismo atacante le dijo en alguna conversación sobre su futuro. Aunque antes, también se refirió en tono de broma a la gran carrera del goleador y a una particular anécdota que vivieron en cancha.

"Esteban a los que más goles nos hizo fue a Johnny (Herrera) y a mí. Nos debe la mitad de la carrera, la mitad de los premios son nuestros (ríe). Por la cantidad de años que jugué también, pero me hacía goles en todos lados", dijo el ex portero.

"Le gustaba jugar contra buenos jugadores. Un día tenía un central argentino en Audax y andaba malena, malena canta el tango. Esteban lo tenía mal y se calentaba. Me gritaba ‘Nico, mientras sigan trayendo jugadores así voy a jugar hasta los 100 años’. Se enojaba porque los hueo... eran malos. Le molestaba y el doble que los trajeran de afuera. Lo decía delante del tipo, lo mataba y seguía haciéndole de todo y goles a mí", agregó.

Por último, se refirió a si han hablado del retiro del 'Tanque'. "Hemos conversado. Él se retira a fin de año, me dijo que no juega más. Me dijo que hiciéramos despedidas por todo Chile, para despedirnos de la gente. Yo no pude despedirme con gente en el estadio como me hubiera gustado, recibiendo un aplauso", cerró.

Esteban Paredes, además ostenta el registro de ser el tercer goleador histórico de Colo Colo con 198, detrás de Carlos Caszely que tiene 208 y de Francisco 'Chamaco' Valdés (205). Además, del futbolista chileno con mayores goles en Copa Libertadores, donde marcó 23 goles.