Luego de nueve fechas disputadas, el Campeonato Nacional entró en un receso que va a durar casi un mes, ya que el fútbol de Primera División retornará a mediados de abril. Sin embargo, la actividad continuará, por lo que esta semana habrá importantes partidos en el fútbol chileno.

Amistosos

Para no perder el ritmo competitivo, diversos equipos agendaron amistosos esta primera semana. Por ejemplo, Universidad de Chile viajará hasta Salta, Argentina, para enfrentar en unamistoso internacional al River Plate de Paulo Díaz el sábado 25 de marzo en horario por definir.

En la misma jornada pero Chile, Colo Colo animará un amistoso ante Colón de Santa Fe en el estadio Monumental, por la despedida del fútbol de Esteban Paredes. La jornada iniciará a las 17:30 horas y será transmitida por TVN. Respecto a la Universidad Católica, confirmó un amistoso ante Deportes La Serena que se jugará en la cuarta región este jueves 23 de marzo a las 18:00 horas.

La U viaja hasta Argentina para disputar un amistoso contra River Plate | Foto: Agencia Uno

Primera B

La segunda categoría del fútbol chileno no entrará en receso, por lo que ya tienen agenda para esta semana. Este martes Santiago Wanderers y Unión San Felipe cerrarán la fecha 6 que comenzó este fin de semana pasado.

Pero la séptima fecha de la Primera B arrancará el sábado 25 de marzo con el duelo entre Recoleta y Puerto Montt (18:00), mientras que el domingo 26 habrá partidos como el Iquique vs San Felipe (12:00), San Luis vs Antofagasta (18:00) y Cobreloa vs Santiago Wanderers (20:30), entre otros.

Campeonato Femenino

Luego de meses sin actividad, esta semana arranca la temporada en el Campeonato Femenino 2023. La primera fecha arrancará el sábado 25 de marzo, con el duelo entre Deportes Iquique y Audax Italiano (11:00).

La acción seguirá el domingo, con parttido como Universidad Católica vs Santiago Morning, Palestino vs Fernández Vial, O'Higgins vs Universidad de Chile y Cobresal vs Colo Colo. Todos los encuentros de esta jornada se disputan a las 11:00 horas.