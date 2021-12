Palestino es uno de los tantos clubes que se encuentra determinando a los jugadores que seguirán en la institución pensando en el Campeonato Nacional 2022. Una instancia por la cual el elenco árabe no quiere volver a repetir lo ocurrido en el presente año, por lo que quiere ir manteniendo en cierto punto la base para pelear por un cupo a las competencia internacionales.

Es producto de esta situación que durante este viernes se confirmó la renovación de tres futbolistas que seguirán en el plantel. Se trata de los nombres de Carlos Villanueva, Jonathan Benítez y Nery Veloso, quienes continuarán en el club para el próximo año.

La situación del centrocampista y el guardameta es que continuarán en el club por toda la temporada 2022. Carlos Villanueva fue quien logró tener un mayor alcance en cuanto a la cantidad de partidos que disputó con la camisera de la colonia palestinista, a pesar de que apuntaba a ser uno de los posibles refuerzos para regresar al Audax Italiano.

Caso totalmente contrario la que vivió Nery Veloso, quien debió conformarse con pelear un puesto con Christopher Toselli, quien fue liderando el puesto bajo los tres palos. El portero solo disputó tres partidos en el actual torneo que terminó ganando Universidad Católica.

No obstante, quien extendió por más años su vínculo con el club fue el argentino Jonathan Benítez, quien firmó un nuevo contrato por los próximos tres años y estará en Palestino hasta el 2024. El delantero disputó un total de 21 partidos, siendo en 19 de ellos como titulares, pero que no pudo verse reflejado en las anotaciones ya que no celebró ninguna conquista.

¿LUIS JIMÉNEZ SEGUIRÁ EN PALESTINO?

La situación del Mago es que el futbolista está deseando buscar nuevos horizontes en el fútbol chileno, por lo que su nombre fue acercado a Colo Colo. La idea del centrocampista es seguir en Chile, pero un club que tenga una mayor competencia deportiva, por lo que en el Cacique apunta a ser uno de sus posibles destinos.