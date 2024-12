El nombre de Carlos Villanueva está marcado en la historia reciente del fútbol chileno, donde saltó a la fama tras unas notables campañas en Audax Italiano y tuvo una larga aventura internacional pasando, incluso, por el fútbol inglés.

Ahora retirado de las canchas, el habilidoso ex jugador conversó con El Mercurio y aseguró que no perseguirá una carrera como técnico pese a los altos conocimientos que posee tanto dentro como fuera de la cancha.

“No tengo ganas de ser entrenador, sí me entusiasma el área de la comunicación, analizar partidos. Quedé algo saturado, un poco cansado de los inestables del fútbol profesional, no quiero mover más a mi familia”, dijo.

Otro de los temas que el ex jugador itálico abordó es dónde le faltó jugar en su carrera como futbolista profesional: “¿Dónde me faltó jugar? En Colo Colo o la U habría sido bonito, tuve la suerte de estar en la UC. También me habría gustado la liga española”, aseguró.

Lo concreto es que, tras 19 años de carrera, Carlos Villanueva colgó los botines y ahora está decidido a incursionar en las comunicaciones, donde ha tenido varias apariciones e incluso maneja un canal de conversación con Luis ‘Mago’ Jiménez.

La carrera de Carlos Villanueva

Deportes La Serena, Audax Italiano, Blackburn Rovers, Al Shabab, Universidad Católica, Al-Ittihad, Al-Fayha, Palestino y Magallanes fueron los clubes que Carlos Villanueva defendió a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.