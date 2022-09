Siguen los coletazos tras la decisión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de reprogramar el encuentro entre Universidad de Chile y Universidad Católica, todo tras los varios tronadores afectaron directamente al portero Martín Parra, quien tuvo que ser retirado del terreno juego y pasar la noche en la Clínica Los Andes en Santiago.

Los tres votos de los representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) quienes pidieron expulsar al elenco de la Franja Cruzada de Copa Chile, no fueron

Ante esto, Patricio Yáñez perdió los estribos con la decisión que tomó Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, y compañía de volver a entrar al campo de juego y disputar los 85 minutos restantes del Clásico Universitario.

"Yo hubiese dado por ganador a la U y hubiese expulsado del torneo a Universidad Católica", partió diciendo el ex delantero.

Parra deberá esperar para volver a pisar un estadio | Foto: Agencia Uno

Agregando que "ponte en el escenario que Parra haya perdido el ojo ¿Estarías pidiendo jugarlo? Que es lo que cambia la decisión, que el petardazo le haya llegado en la cara y no a un metro. Estamos hablando que el peñazco pasó a 10 centímetros y no le dio en el ojo y no lo mató a un jugador. Yo creo que los dirigentes están esperando que le vuelen el ojo para tomar una decisión, es una cuestión de acierto y puntería que no le haya pasado algo más grave".

"Sumemos todos los hechos y han pasado más de 25 años y pasa absolutamente nada, el partido se va a jugar y no va a pasar absolutamente nada. Cuando la bengala le caiga en la cabeza, lo mande al hospital y no pueda jugar más para hacer algo, eso es lo que están esperando", cerró.