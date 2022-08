El ex jugador de los azules y hoy por hoy comentarista de programas deportivos, Patricio Yáñez, estalló contra Julio Bascuñán y el informe que realizó del Clásico Universitario, en donde no hizo mayor hincapié al desastre que se vivió en las tribunas y dentro de la cancha con invasión de hinchas de Universidad de Chile.

Pato Yáñez furioso por informe arbitral de Julio Bascuñán en el Clásico Universitario: "Manejó su informe para no perjudicar a la U"

El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica sigue teniendo eco en los medios pese a que han pasado casi tres días desde su conclusión que terminó con el tetracampeón del fútbol chileno imponiéndose a la U por 3-0.

Antes, durante y finalizado el compromiso los hinchas de la U fueron protagonistas de diversos hechos de violencia y acontecimientos no permitidos en los recintos deportivos, como invasión a la cancha, pirotecnia e incluso agresiones a jugadores de Universidad Católica y de la U.

Todo esto no fue mayormente consignado en el informe arbitral de Julio Bascuñán, quien apenas hizo un breve repaso de lo que sucedió sin entrar en detalles, generando la indignación de Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura.

La violencia fue protagonista en el Estadio Nacional. | Foto: Agencia UNO

“No hay que ser gil para darse cuenta que manejó su informe para no perjudicar a la U. Me parece que ahí se equivoca rotundamente el juez del compromiso, los asistentes, el cuarto árbitro y el VAR”, arrancó diciendo Yáñez con metralleta en mano.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Todos miraron para el lado para hacer un informe que haga justicia con lo que sucedió. Hay una agresión a un jugador de Universidad Católica -Luciano Aued-, hay presión, temor, miedo en los jugadores de la U que se desprenden de su ropa para salir de ese momento durísimo, nadie sabía qué podía pasar”.

En el cierre, Patricio Nazario aseguró que “Que no se consigne esto con lujo de detalles me parece muy mal en todo el equipo que trabajó en el Clásico Universitario”, dijo un indignado ex mundialista.