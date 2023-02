Universidad de Chile sigue buscando el mejor funcionamiento para volver a ser el equipo competitivo que históricamente fue, pese a que en las últimas temporadas no ha podido dar con una columna vertebral sólida.

La llegada de Matías Zaldivia parece haberle dado solidez al fondo azul y, junto a Luis Casanova, conforman una dupla que promete ser estelar pese a que Nery Domínguez también pide camiseta para romperla con la U en el pecho.

El debate sobre la zaga azul se tomó el panel de F 90 de ESPN, donde Patricio Yáñez dijo que “Casanova debiera seguir como central, él debería continuar hasta que se afiate un poco más con Zaldivia. Siempre hay 2 o 3 capitanes por situaciones de este tipo, pero creo que de verdad Casanova y Zaldivia deberían seguir siendo titulares”.

Barticciotto quiere a Nery de titular. | Foto: Agencia UNO

“Domínguez tiene chances, no anduvo bien, se lesionó y está a la espera del funcionamiento de la U de Pellegrino que no va mover el esquema, va continuar como dice él, pero la dupla de centrales yo no la muevo por nada”, complementó.

Yáñez incluso se enojó con Barticciotto por decir que Domínguez es más que Casanova y Zaldivia: “Cómo vas a decir que Domínguez es más que Zaldivia, por favor. Zaldivia ha dado muestras de ser el hombre que ha afirmado la defensa de la U; solidez, personalidad, maneja, dirige, guapea”.

ver también Nacho González se cuadra con dirigencia para vetar hinchas azules

Lo concreto es que Mauricio Pellegrino deberá encontrarle solución a todos estos dilemas cuando el próximo domingo tenga que desplazarse hasta la ciudad de Rancagua para enfrentar al siempre complicado O’Higgins en calidad de visitante.