Las escenas de violencia que se registraron en el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile han marcado la pauta del fútbol los últimos días, ya que el partido dentro de la cancha fue absolutamente somnífero.

Uno de los registros que dejó el Superclásico es el de un hincha de Universidad de Chile en la tribuna Océano del Estadio Monumental, quien finalmente fue expulsado por los hinchas albos ante la lluvia de insultos, escupitajos y provocaciones que le propinaron.

Esta acción fue debatida en ESPN F90 por Patricio Nazario Yáñez y Diego Gabriel Rivarola, quienes se enfrascaron en un áspero round por la temeraria acción del hincha universitario que pretendía ir a ver al equipo de sus amores.

“Todos hemos vivido momentos donde al estadio se podía ir de una manera distinta, hace mucho rato que ya no es así. Ir a provocar entendiendo que si vas con una camiseta en el clásico…”, dijo Yáñez.

Rivarola no se quedó callado y le contestó: “No fue un acto inteligente, te la compro porque puede correr un riesgo, pero decir que está provocando me parece que estás exagerando y exponiendo a un hincha que no tuvo esa intención”.

“En un clásico entre Everton y Santiago Wanderers, ¿tú crees que si en la barra de Everton aparece uno de Wanderers no pasa nada? Pasa lo mismo. Lo digo con mucha seriedad, pensar que te puedes meter con una camiseta de la U en una galería de Colo Colo y que no te va pasar nada…”, ejemplificó Patricio Nazario.

En el cierre, Rivarola dice que lo mismo no pasa en el Estadio Nacional: “No puedes decir que va a provocar porque él no fue a eso. Yo he estado en los últimos diez años en los clásicos y vi muchos hinchas de Colo Colo abajo en la tribuna y nunca pasó nada”.