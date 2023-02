Patricio Rubio enciende su duelo personal contra Colo Colo: "Me encanta que me pu... Siento que ando mejor"

Colo Colo y Ñublense animarán uno de los partidos más destacados de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023 y uno que tendrá un especial duelo será Patricio Rubio.

El ariete se formó en Macul, pero nunca pudo consolidarse en el primer equipo, por lo que su carrera la comenzó a realizar en otros clubes del fútbol chileno.

Por lo mismo, es que ahora se viene un nuevo choque frente al cuadro albo y el actual delantero del cuadro chillanejo lo encendió en la previa. En diálogo con Pelota Parada de TNT Sports, Rubio fue consultado si tiene ese sabor distinto de jugar en el Estadio Monumental y con el público en contra.

“Me encanta que me puteen, que me griten, que me tiren cosas... Me encanta. Siento que ando mejor, me gusta jugar con todo en contra. Ojalá haya público también, estuve leyendo por ahí que creo que los podían suspender, pero serían lindo jugar a estadio lleno”, sostuvo.

En cuanto a si tenía alguna puteada especial, el delantero sostuvo que “¿Se puede decir o no? Guatón cu.... Perdón (ríe)”, agregó.

El delantero habló en la previa del duelo con el Cacique | Foto: Agencia UNO

Aunque a propósito de esos insultos, también le preguntaron si en el plantel de Ñublense siguen alguna dieta especial, pero Rubio se lo tomó con humor. “Tratamos de cuidarnos mucho, porque ya nos hacen memes todas las semanas: Que una longaniza más, que se les va a reventar la polera. Así que nos molestan bastante en redes sociales al equipo”.

Volviendo a los insultos, también lo interrogaron si es que se escuchan en la cancha. “Sí, se escuchan, sobretodo en el Monumental. A veces cuando nos ha tocado jugar a estadio lleno se escucha, las pifias, te tiran cosas y todo. Se escucha”, cerró