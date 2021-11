El histórico ex jugador del Cacique y La Roja habló del compromiso entre albos y caturros, asegurando que no será nada fácil para los dirigidos por Gustavo Quinteros y que se acabó el margen de error tras la derrota ante los tanos.

Colo Colo vivió diez días de pesadilla después de derrotar a Universidad Católica en el epílogo con un gol de Javier Parraguez y haber estirado la diferencia con los cruzados, su más cercano perseguidor, a cinco unidades.

Tras el triunfo ante los precordilleranos, se confirmaron casos de Covid-19 y la Seremi de Salud Metropolitana dictaminó un largo listado de contactos estrechos, lo que imposibilitó a los albos de plantar un equipo competitivo ante Audax Italiano, con quien cayó por 2-0 y, tras el triunfo de la UC ante O’Higgins, vería reducida la ventaja de cinco a dos puntos.

Patricio Yáñez, ex jugador de Colo Colo y ahora comentarista de Deportes en Agricultura, comentó en el programa sobre lo que se le viene al Cacique, en donde asegura que no será fácil tras la larga cuarentena que sufrió Gustavo Quinteros y sus dirigidos.

“Católica no tuvo mayores complicaciones para ganarle al cuadro de O’Higgins, es decir, después de estar varios días sin entrenar normal, los jugadores hacen una serie de ejercicios en su casa. Vamos a ver cómo responde Colo Colo, porque es un partido bravo, difícil contra Santiago Wanderers”, comenzó diciendo el ex mundialista.

Después, uso el recorte que hizo la Uniersidad Católica en la tabla como argumento: “Sobre todo con la presión de haber perdido la diferencia que tenían después de haber sacado una ventaja importante ante la UC, la pierden frente al Audax y esto ya no te da margen de error”.

Yáñez cree que los albos tendrán una presión extra este sábado, porque la UC juega antes y probablemente entren al partido contra los caturros como segundos: “No porque Antofagasta no tenga méritos, pero la lógica indica que Católica debiera ganar y Colo Colo va salir el sábado siendo sublíder. No es que no tenga dudas, pero Católica no va dejar pasar esta opción”, sentenció.