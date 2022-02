La igualdad entre Colo Colo ante Deportes La Serena por la segunda fecha del campeonato nacional, sigue generando ecos tras el bajo nivel mostrado por el Cacique en el segundo tiempo del encuentro.

Finalizado el partido, el entrenador de los Albos, Gustavo Quinteros se refirió a que le falta claridad en el ultimo pase cuando los rivales se cierran y ante eso, el comentarista Patricio Yáñez comentó en Agricultura de cansarse de las quejas del DT del Cacique.

“Ya no lo tiene (a ese creador), lo que él pide no lo tiene, tu tienes que buscarle solución al tema, porque seguir insistiendo de que me falta algo, es despreciar a Cruz o a un Costa que tiene que centralizarlo y no tirarlo para el costado”, inició indicando Yáñez.

El ex futbolista de los Albos dejo en claro que este tipo de situaciones protagonizadas por Gustavo Quinteros, podrían generar fastidio para los hinchas e incluso miembros del plantel.

“Si va a seguir derramando lagrimas con relación a lo que no tiene y a lo que efectivamente le falta en un momento determinado, va a aburrir a la gente con sus excusas y a los jugadores jóvenes”, comentó el ex jugador.

Finalmente, Yáñez recomendó que el entrenador de los Albos deje de buscar excusas cuando las cosas no se le dan y que empiece a buscar soluciones a los partidos cuando se les complican.

“Busque soluciones, eso es lo que tiene que hacer un técnico. Es el momento de trabajar y buscar las soluciones con lo que tiene”, cerró.

Ahora Colo Colo buscará mejorar la imagen entregada en su último partido y recibirá en el estadio Monumental a Audax Italiano, el día sábado 19 de febrero a partir de las 20:30 horas