La igualdad entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Superclásico sigue generando opiniones dentro del mundo del fútbol, en lo que es la previa a la novena fecha del fútbol nacional, en el que los ‘Albos’ y ‘Azules’ ya piensan en sus próximos duelos ante Cobresal y Deportes Copiapó, respectivamente.

En la previa al partido de la U ante Deportes Copiapó, un ex jugador del ‘Romántico Viajero’ como lo es Mauricio Pinilla habló en Radio Agricultura sobre lo es el presente del equipo de Mauricio Pellegrino, en la que muestra su tranquilidad tras salir ileso en el Superclásico ante el archirrival.

"Para la U está perfecto. El partido con Colo Colo era sacarse un cachito para no enfrentar este segundo aire con un partido perdido en el Monumental”, comenzó declarando Pinilla.

Profundizando en eso, ‘Pinigol’ no le hace el quite a que el duelo fue un desastre desde lo futbolístico, pero como fanático de los ‘Azules’ valora la igualdad, la que sin duda mantiene una tranquilidad importante dentro del equipo, a comparación de lo que significó la derrota ante Colo Colo en el Monumental el año pasado al mando de Santiago Escobar.

La U y Colo Colo igualaron en el Monumental | Foto: Guillermo Salazar

“Se empató, fue un partido asqueroso, pero la U consiguió un puntito, se liberó mentalmente y sigue su proceso de reconstrucción y de subida tranquilamente, ahora enfrentando a Copiapó”, declaró.

Mientras se expresaba el ‘Bicampeón de América’, el ex futbolista Patricio Yáñez también alzó la voz ante lo que fue la igualdad en el Superclásico y le redebatió con ironía a Pinilla tras avalar el empate de la U ante Colo Colo “otro empate más, felices quedaron en la U, aunque digan lo contrario”.

Finalmente, Pinilla no le hizo el quite a lo que fueron los dichos de ‘Pato’ y no negó su conformismo tras igualdad ante los ‘Albos’, ya que una caída significaba un golpe duro tanto para el equipo como para los hinchas.

"Yo hincha también quedé contento. Porque en este proceso de salida nos mataba Colo Colo en el Monumental y nos íbamos a comer tres meses de hueveo otra vez. Entonces está perfecto”, cerró.