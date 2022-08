Patricio Yáñez, histórico ex jugador de La Roja, Colo Colo y Universidad de Chile, alabó el trabajo de los azules en la primera mitad ante Unión Española, pero recordó las palabras de Rodrigo Piñeiro en la previa y lanzó una polémica frase para darle la razón al jugador hispano.

Patricio Yáñez le da la razón a Rodrigo Piñeiro: “Universidad de Chile ya no es Colo Colo, es una radiografía del momento”

Universidad de Chile trató por todos lados, pero no pudo pasar del empate ante Unión Española por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2022, en donde sigue atascado de la mitad de tabla hacia abajo.

El conjunto dirigido por Diego López, eso sí, mostró evidentes mejoras en la primera mitad con un fútbol más ordenado, agresivo y desperdiciando varias ocasiones de gol en el arco rival. Así todo, el gol de Darío Osorio no fue suficiente, a la U le empataron y el segundo tiempo terminó siendo irregular de ambos equipos para firmar una igualdad que a ninguno le sirve mucho.

Patricio Yáñez, comentarista en Deportes en Agricultura y ex jugador de fútbol, analizó el compromiso de los azules, celebró el progreso en el juego del equipo de Diego López y lanzó una polémica frase para darle la razón a Rodrigo Piñeiro por sus dichos en la previa.

La U no pasó del empate ante Unión. | Foto: Agencia UNO

“Se aleja del fantasma, del descenso. Me encantó el primer tiempo de la U, el segundo fue más normal. No puede quedarse con 45 porque el segundo la verdad mostró otra cara, otro rostro, pero ya avanzó contra un equipo de envergadura que, independiente de los últimos resultados, le hizo tremendo partido, lo superó y me parece que es una muy buena noticia para el hincha azul”, aseguró Patricio Nazario.

Yáñez se dio un momento para hablar de todo lo que ocurrió con los dichos de Piñeiro en la previa y lanzó ácida frase: “No metan al terreno de lo netamente futbolístico lo de Piñeiro, porque no hizo nada grave. El jugador a veces piensa mal y con lo que dijo el atacante de Unión es cierto y con respeto, si la U ya no es Colo Colo, no te pega de entrada como que es un tremendo equipo si ha venido de tumbo en tumbo y lo que él dijo es una radiografía del momento”.

En el cierre, el ex futbolista volvió a recalcar que ve un futuro auspicioso en los azules con el trabajo que está haciendo y mostró el fin de semana pasado el estratega del Romántico Viajero: “Me gusta que López esté ordenando al equipo y haya tenido 45 minutos, para mí gusto, de muy buen nivel”.