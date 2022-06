El ex delantero opinó sobre el juego de Universidad de Chile de la mano de Diego López y cree que no está teniendo un paso adelante.

Universidad de Chile obtuvo una ajustada clasificación este lunes a octavos de final de Copa Chile. El elenco universitario superó en el global a General Velásquez por 4-3 y dejó mchas dudas para el retorno al Campeonato Nacional 2022 durante este fin de semana ante Unión La Calera.

Tras la presentación ante el elenco de la sexta región, fueron varias las opiniones con respecto al juego mostrado por el equipo de Diego López y que sembró varias sensaciones de incertidumbre.

Patricio Yáñez comentó este aspecto y apuntó a que Universidad de Chile tiene un equipo como para mejorar e imponerse de manera holgada ante rivales de esta categoría y no terminar sufriendo.

"Yo creo que la U igual tiene un plantel para rendir un poquito más, para meterse y superar a estos rivales con claridad. Si ese es el punto", sostuvo ex delantero en Deportes en Agricultura.

En cuanto a si cree que habrá una mejora al mando del técnico uruguayo, cree que dependerá todo si le entrega una forma al equipo. Sin embargo, percibe que de momento esta U da un paso atrás con respecto a su última versión.

"Tiendo a coincidir en el sentido en que a U ya tiene trajeron un volante central, traen un central. La verdad que la U no va a mejorar demasiado con los jugadores que tiene. Puede mejorar, darle una idea, pero siento que esta U involuciona en relación a la última", explicó Yáñez

"Me preocupa mucho, yo creo que al hincha azul con mayor razón, pese a haber avanzado porque la felicidad de la gente de la U era que había avanzado a la siguiente ronda de la Copa Chile", añadió.

La U logró una ajustada clasificación a octavos de Copa Chile | Foto: Agencia UNO

En cuanto al concepto de juego, el ex seleccionado chileno cree que no está aún trabajada y siente que no ha mejorado nada con Diego López en el banco.

"No hay una idea clara, si lo vas a trabajar defensivamente, trabájalo. Te podrá gustar o no, pero la U tiene serio problemas con los jugadores. La U hace dos toques y después la tira al rival, un equipo largo, corren demasiado y mal la cancha. La U no ha mejorado nada con este nuevo técnico, lamentable", argumentó.

Por último, el ex atacante apuntó hacia algunas posiciones del campo en que López se está equivocando, como es el caso de los puntas, pues siente que no son los hombres adecuados para ese puesto. Además, espera que los azules no estén nuevamente peleando el descenso.

"Voy a insistir en los externos. No son carrileros, muchas veces no tienen retorno, no son para jugar por fuera. Tú pones a cualquier jugador que vaya y venga te hacen esa labor, estos dos por fuera no lo saben hacer. Entonces creo que por ahí el hombre (Diego López) tendrá que mejorar el sistema. Ojalá que la U no esté peleando el descenso", cerró.