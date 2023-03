El ex jugador, Patricio Yáñez hizo su análisis a lo que ha sido esta gran racha que ha sostenido Colo Colo en el Superclásico ante la Universidad de Chile, en el que indicó que los 'Azules' tienen un notorio miedo escénico ante los 'Albos'

Patricio Yáñez y el 'miedo escénico' de la U ante Colo Colo: "He visto grandes jugadores en el Monumental que se han reducido a su mínima expresión"

Pocos días quedan para que se vuelva a disputar una nueva edición del máximo partido del fútbol nacional, en donde Colo Colo y Universidad de Chile darán vida al Superclásico, el cual se desarrollará en el Estadio Monumental, recinto el cual se le ha hecho más que esquivo a los ‘Azules’, quienes desde hace 22 años no logran un triunfo en dicho lugar.

En la previa a este partido, el ex jugador de ambas instituciones, Patricio Yáñez dejó una importante reflexión en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que señaló que esta mala racha que vive el ‘Romántico Viajero’ ante su máximo archirrival pasa por algo más emocional que futbolístico.

“Hay muchos momentos institucionales de la U muy sólidos y que tampoco lo reflejaron en el Monumental con un triunfo. En general este tema tiene que ver mucho con el componente emocional”, comenzó señalando Yáñez.

Profundizando en dicho punto, el ‘Pato’ dejó en claro que, en estos años de sequía de triunfo de la U en el Monumental, se ha visto que grandes jugadores de los ‘Azules’ han disminuido de gran forma su forma futbolística en este partido en particular ante un pánico escénico que viven en la cancha de Colo Colo.

Colo Colo no tuvo piedad ante a U en el último Superclásico | Foto: Agencia Uno

“Yo he visto grandes jugadores en el Monumental que se han reducido a su mínima expresión futbolística, he visto mucho que tiene que ver con el miedo escénico y el jugador que ante un ambiente determinado no responde futbolísticamente ni físicamente”, replicó en ESPN.

Finalmente, Yáñez llamó a que ese punto más ligado a lo psicológico debe ser abordado de una gran forma para este partido por parte de la Universidad de Chile, quienes deben encontrar la llave y la forma de poder dejar atrás esta racha negativa.

“Esto es una realidad y eso me parece un punto de vista que también hay que abordarlo, porque no solamente va en la calidad de los jugadores, sino que también en como enfrentas un partido”, cerró.