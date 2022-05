Universidad de Chile está viviendo una especie de resurgimiento en el nivel futbolístico en el Campeonato Nacional 2022, donde cada vez se le ve un poco mejor y empieza a mostrar el juego que los hinchas y el medio espera de uno de los equipos más grandes del país.

En lo futbolístico, la U va mejorando, pero en el plano dirigencial sigue habiendo muchas dudas tras varias decisiones que han sido duramente cuestionada por directores de Azul Azul y ex directores, como la continuidad de Michael Clark a la cabeza, la inclusión de Cecilia Pérez al directorio y tantos temas más.

Rodrigo Goldberg, ex director deportivo ejecutivo de la concesionaria que administra el futuro de Universidad de Chile, habló con Las Últimas Noticias y tuvo duras palabras con el presente de Azul Azul y el negocio de los representantes en el cuadro universitario.

“Si nosotros hubiéramos sabido que iban a vender el club habríamos tomado otras decisiones. De un día para otro íbamos para un lado, con errores y aciertos, pero después íbamos para otro. Yo no me voy a descartar porque nos equivocamos, pero también tuvimos aciertos. Me da lata lo que está pasando en la U, pero en lo administrativo es un área que ya no me corresponde hablar”, dijo en primera instancia.

Goldberg en su época como director deportivo ejecutivo. | Foto: Agencia UNO

Sobre los representantes, Goldberg pegó el grito en el cielo y golpeó la mesa: “Yo entiendo la pega, pero hay cuestiones que me molestaron. Hubo gente que se aprovechó del pánico, cobró y se hicieron ricos por traer jugadores a la U. Hay futbolistas que querían venir al club sin hacer tanta gestión, pero en la U se pagaron 150 mil dólares de comisión a algunos representantes. En un momento se pagaron hasta 200 mil dólares de comisión por un jugador”, reveló.

“Nosotros cortamos eso en forma radical. Cortamos el 90 por ciento de las comisiones. Era una locura. A la mayoría no le hacían estas cosas, pero en la U estaba normalizado y eso no puede ser. Si yo encargo un jugador puedo pagar una comisión, pero no si ya tenemos a alguien visto y llega un representante a cobrar. Vieron que había plata y se tiraron de cabeza”, complementó.

En el cierre, Goldberg no olvida a Universidad de Chile, pero asegura que, hoy por hoy, mira las cosas con otra perspectiva y ya no está metido en el ‘mundo’ azul: “No sé cómo está ahora y no me interesa. Me interesa que le vaya bien”, cerró.