Leonardo 'Pollo' Véliz anda de malas pulgas en los últimos días y ha disparado contra todos, donde esta vez no fue la excepción y Óscar Opazo y Mauricio Isla fueron los apuntados por el ex crack de Colo Colo.

Pollo Véliz compara a Mauricio Isla con Óscar Opazo con ácida crítica a los cracks de Colo Colo y Universidad Católica: "Sin espacio no son nada"

Si hay un ex jugador del fútbol chileno quien es voz autorizada para hablar del acontecer nacional del balompié chileno es Leonardo ‘Pollo’ Véliz, ex crack de Colo Colo y Unión Española, entre otros equipos, quien ahora se sentó a conversar con Bolavip Chile.

El recordado miembro del histórico Colo Colo 73’ fue consultado tras la igualdad del Cacique ante Curicó Unido que no le permitió dar la vuelta sobre la falta de ideas que tuvo el equipo y los puestos de laterales que no anduvieron bien.

Véliz anda con metralleta en mano los últimos días y esta vez no fue la excepción, donde sacó la artillería pesada para decir Óscar Opazo no estuvo a la altura e incluso lo comparó con otro crack del fútbol chileno que milita en Universidad Católica.

Pollo Véliz no tuvo piedad con Opazo e Isla. | Foto: Agencia UNO

“Opazo si no tiene espacio, es un lateral más del fútbol chileno. Por el lado izquierdo, Suazo se atreve a veces hasta hacer túneles, encarar, tirar centros. Por ahí Colo Colo es más peligroso que por el lado de Opazo”, dijo el Pollo.

El grueso calibre no se quedó ahí y apuntó con todo a Mauricio Isla para complementar su idea: “Es lo mismo que le pasa a Isla, si no tiene espacio, es cero. Se transforman en jugadores monótonos, corrientes y Colo Colo no tiene jugadores desequilibrantes hoy en día”.

La realidad de Colo Colo y Universidad Católica es absolutamente distinta; el Cacique va por su corona 33 el próximo fin de semana mientras que la UC buscará meterse en puestos de Copa Libertadores, aunque los laterales derecho de ambos equipos no pasaron la prueba de fuego del paladar del Pollo Véliz.