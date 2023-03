Una polémica entrevista dio Leonardo “ Pollo” Véliz, en conversación al programa La Tribuna, de Radio Inicia, donde no se guardó nada para ir en contra del actual ministro de Deportes, Jaime Pizarro.

El ex jugador y comentarista deportivo, no se guardó nada a la hora de hablar del ex Colo Colo, por asumir un nuevo desafío.

“Pizarro es un tipo al que hay que felicitar, porque no cualquiera está bien con todo el mundo. Yo lo defino como un ‘hombre corcho’, porque nunca ni bajo ninguna circunstancia él se va a hundir. Está siempre bien con todos, porque nunca se juega, nunca arriesga juicios y es un pusilánime de primera", comenzó diciendo.

El Pollo Véliz no se guarda nada con Pizarro.

"Tengo un amigo que un día, conversando precisamente acerca de Jaime Pizarro, me dijo que no debieran decirle más el ‘Kaiser’, que más bien debieran decirle el ‘Gato’, porque como lo tiren y desde donde lo tiren, siempre cae parado. Pero para todo el mundo alguien así es un caballero. Si se habla de ‘Gato’, me quedo con el ‘Gato’ Gamboa, que en dictadura estuvo preso y hasta fue torturado, pero él se mantuvo firme en sus principios y murió de viejo, pero muy digno”, enfatizó.

En ese sentido hizo un especial llamado a Pizarro, para que defina sus aspiraciones políticas, ahora que está de ministro del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Podrán decir que hablo de envidia, pero aclaro de inmediato que no le tengo envidia a él ni a nadie. A estas alturas de mi vida no tengo aspiraciones políticas ni deportivas. Sólo quiero decir que le celebro la astucia que tiene para ubicarse siempre bien y con todo el mundo. ¡Mójate el potito alguna vez, Pizarro…! Declárate de izquierda o de derecha, pero juégate alguna vez por algo, que tampoco es pecado”, lanzó con todo.

Jurando ante el Presidente como ministro de Deportes

Por lo mismo, hizo una mezcla de la personalidad de Pizarro comparándola con la de Arturo Salah, a quien juzga como personas similares.

"Es la mejor analogía que se puede hacer respecto de estos dos personajes. Efectivamente, son muy parecidos, cortados por la misma tijera. Les hace la ropa el mismo sastre. Los dos pertenecen al club de los ‘hombres corcho’”, comentó.

Dardos Berizzo

Pero los dardos no sólo fueron en contra de Jaime Pizarro, porque Véliz también apuntó al técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo.

"Para mí, a pesar de los partidos que ya ha dirigido, y donde hasta ahora no ha podido ganar, Berizzo es un completo enigma. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál su idea de juego para el equipo? No lo sabemos, porque después de meses de haber asumido sigue sin hablar con la prensa", destacó.

ver también Nelson Acosta es internado de urgencia

"A lo mejor la prensa farandulera tiene mucho que ver con esta nueva actitud, en el sentido de que se quiere proteger a los protagonistas de gente que no sabe o que, como sabe que no sabe, opta por el cahuín y por inventar problemas que no existen. No creo que, a estas alturas de la sociedad y del fútbol, volvamos a tener un Juan Pinto Durán de puertas permanentemente abiertas para el periodismo, como fue antes. Pero claramente tampoco es bueno ni útil para nadie el que nos hayamos ido al otro extremo”, finalizó.