Universidad Católica y Colo Colo serán los encargados de animar en la undécima fecha una nueva versión de un clásico que, en los últimos años, ha agarrado más trascendencia por el nivel de ambos equipos y por las definiciones que ha habido entre los dos.

El partido, que está pactado para las 12:30 PM de Chile continental del próximo domingo 24 de abril, generó la molestia de Gustavo Quinteros, quien pidió mover el partido para el sábado por la participación de ambas escuadras en Copa Libertadores (La UC juega el jueves 28 ante Flamengo y Colo Colo el miércoles 27 ante River Plate).

La petición del estratega del Cacique no encontró acogida en el conjunto precordillerano, quien aludió a que hay un compromiso con los vecinos de la comuna de Las Condes para que este tipo de partidos se jueguen los días domingo y no sábado para no interferir con actividades de la comuna y del propio Club Deportivo Universidad Católica que se desarrollan aquel día en las instalaciones de San Carlos de Apoquindo.

Además, como si fuera poco, el sitio RedGol reporta que el sábado 23 de abril -día en que Gustavo Quinteros quería que se jugara el partido- el Club Deportivo Universidad Católica hará uso de las instalaciones de San Carlos de Apoquindo para distintas celebraciones, imposibilitando aún más que el compromiso se desarrolle ese día.

Así todo, finalmente el clásico se disputará el domingo y Gustavo Quinteros tendrá que preparar a su equipo para enfrentar dos partidos de altísima exigencia en poco más de 72 horas. La UC, por otro lado, tendrá un día más de descanso pensando en recibir al poderoso Flamengo en San Carlos de Apoquindo.