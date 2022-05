José María Carrasco llegó de la mano de Luis Roggiero y Santiago Escobar a la Universidad de Chile, pero todo hace indicar que su continuidad está más lejos que cerca del Centro Deportivo Azul y es que el ex Blooming ha sido duramente criticado por los diversos medios de comunicación y hinchas azules por su desempeño.

Los dirigentes de Azul Azul miran de reojo la situación del boliviano, quienes no ven con malos ojos desprenderse del jugador para liberar un cupo de extranjero y tener mayor chances de contratar a mitad de temporada.

Pero fue el propio presidente del Blooming, Sebastián Peña, que salió a desmentir en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa un posible retorno del futbolista de 24 años al fútbol boliviano.

"No hay una cláusula unilateral donde si (el futbolista) no rinde, U. de Chile lo da por destarcado, sino que nos tenemos que volver a reunir y analizar las situaciones y ahí ver el mayor beneficio para ambas instituciones", comenzó diciendo Peña.

"Si a la U no le interesa tener a José María, debemos ver la forma de que nosotros le demos el aval para que lo puedan prestar a otro club o llegar a un buen acuerdo para que se rompa el convenio de préstamo", agregó el dirigente boliviano.

El seleccionado boliviano no ha tenido grandes actuaciones en la U | @JosemaCarrasco5

En esa misma línea, desde Blooming recalcan que "vamos a seguir aportando para que José María se quede en Chile, la idea es que se respete el convenio de un año, pero eso no depende de nosotros y todo debe ser en consenso con la U".

"Si ellos ya decidieron no seguir contando con él, veremos en qué términos vamos a acabar el convenio, pero de momento no he tenido ningún contacto directo con la U, son ustedes (los periodistas) los que me hacen poner las alarmas y tendré que hacer las consultas correspondientes", finalizó señalando en la entrevista.