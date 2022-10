El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile está pendiente de ser reprogramado para que se completen los 85 minutos restantes y, de esa manera, poder dirimir a un semifinalista de Copa Chile.

El compromiso, que tuvo que ser suspendido después de que la barra de Universidad Católica lanzara elementos de artificio hacia la cancha e impactaran cerca de Martín Parra, se sigue jugando a más de 48 horas de haber terminado por una actitud en particular que se vivió en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La corrida de Mauricio Isla a apurar a Martín Parra, quien estaba tumbado y aturdido en el pasto, se ganó el repudio de todo el medio, pero ahora fue el Presidente del SIFUP, Gamadiel García, quien le bajó el perfil a su actitud.

Isla generó más polémica con su actitud hacia Martín Parra. | Foto: Agencia UNO

“Lo que ocurrió con Mauricio Isla fue una calentura del momento, seguramente quería seguir jugando. Se preparó para eso y ya pidió las disculpas del caso. El futbolista siempre es bastante noble”, dijo en Más que Fútbol de DIRECTV Sports.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Le dimos todo el apoyo a Martín Parra, pusimos todo lo que está disponible en el sindicato para nuestros asociados para que se sienta protegido y se tome el tiempo necesario para volver y no se sienta presionado”.

En el cierre, García advierte que, de no cambiar las cosas para la próxima temporada, esta no arrancará: “Hoy no tenemos un reglamento que nos permita cambiar esto. Si las voluntades no quedan expresadas en un documento, los futbolistas no comenzaremos la próxima temporada. No podemos estar en un ambiente en el que los jugadores se sientan inseguros”, remató.