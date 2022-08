La Universidad de Chile cayó en lo que fue una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno por 3-1 ante Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca. Los adiestrados por Diego López no lograron romper su mala racha ante su archirrival y los hinchas Azules le cayeron con todo a un jugador en particular por una situación vivida dentro del partido.

Se trata del atacante uruguayo, Cristián Palacios, quien en el inicio del encuentro tuvo la gran oportunidad de poner a la U en ventaja con un disparo desde los doce pasos, pero el ex jugador de la Unión Española estrelló su disparo en el palo, produciendo automáticamente el descontento en los fanáticos del Romántico Viajero.

El presente del ‘Chorri’ no es el de los mejores, en donde el delantero retomaba la titularidad tras cumplir tres fechas de suspensión tras una irresponsable acción en el partido ante Unión La Calera y hoy acrecentó su mala situación en lo que fue un nuevo fallo desde el punto penal ante Colo Colo, algo que los hinchas de la U no le perdonan.

“Si Palacios no perdía el penal este partido no lo perdíamos, no tengo pruebas ni dudas”, señaló uno de los hinchas de la U en Twitter.

Palacios estrelló su disparo en el travesaño | Foto: Agencia Uno

Otros fanáticos no aguantaron de que el uruguayo volviera a errar un penal ante Colo Colo y fueron duros pidiéndole que se vaya del club “Rescisión de contrato ya a Palacios”, cerró firmemente un aficionado Azul.

REVISA LOS COMENTARIOS DE LOS HINCHAS DE LA U CONTRA CRISTIÁN PALACIOS