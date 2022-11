Universidad de Chile ha vivido unos últimos años de mucho sufrimiento, en donde el club ha tenido que pasar por situaciones bastante engorrosas dentro de su historia, en las que se aleja a lo que es la lucha por títulos y meterse a copas internacionales y su mayor logro en los últimos torneos ha sido mantener la categoría.

El último año competitivo que tuvieron los ‘Azules’ fue en el 2020, en los que, si bien el ‘Romántico Viajero’ coqueteó de muy cerca con el descenso por la tabla de promedios, los dirigidos en ese entonces por Rafael Dudamel, lograron zafar de aquella zona roja y terminaron consiguiendo un cupo a la Copa Libertadores 2021.

El estratega venezolano hoy en día se prepara para lo que será su rol como comentarista de Caracol TV de Colombia para lo que es el Mundial de Qatar 2022 y en dicho lugar, se tomó un tiempo para conversar en exclusiva con Redgol, en donde comentó lo que fue su paso por la Universidad de Chile, algo que recuerda con mucha alegría.

"Fue un ciclo muy bonito y lleno de muchas alegrías. El llegar a trabajar a una institución fabulosa como la Universidad de Chile con una gran estructura, con un grupo de futbolistas de una calidad humana fabulosa”, partió señalando Dudamel.

El venezolano confiesa que aún sigue a la U | Foto: Agencia Uno

Si bien el escenario en un principio fue complejo para el DT, este siempre agradecerá la buena disposición de dicho equipo, que logró escapar del descenso y terminar conseguir un cupo a la competición más importantes a nivel de clubes en el continente.

“Recibimos un equipo que estaba en puesto de descenso, en una situación bastante apremiante histórica y luego terminar terceros, con la valla menos vencida, clasificando a Copa Libertadores, momentos que nos han permitido de manera muy satisfactoria", destacó.

Finalmente, Dudamel fue consultado sobre si ha seguido al ‘Romántico Viajero’ tras la partida del club, a lo que respondió en que no ha dejado de estar al tanto de lo que pasa con la U, conociendo el difícil proceso que le ha tocado volver a vivir con el tema del descenso, en donde espera que estas experiencias sirvan para poder sacar en limpio y hacer las cosas bien como institución.

"La sigo, la sigo siempre. Me he dado cuenta que no han estado en los dos últimos torneos con los resultados que merece como institución tan prestigiosa como la U, pero yo creo que son momentos, son etapas, nuevos dueños que van incursionando en el fútbol y que se van dando cuenta que no es tan sencillo manejar un club y que todas las experiencias vividas les va ir sirviendo para ir repotenciando en sus ideas y la toma de la mejora de decisiones", cerró.