La Selección Chilena se prepara para los compromisos amistosos frente a Marruecos y Qatar a jugarse en España y Austria. Eduardo Berizzo realizó la nómina a inicios de esta semana con jugadores que están en el extranjero y también del medio local.

Entre los nombres que están en el plano internacional se ubica Valber Huerta. El defensor del Toluca de México será parte de la comitiva chilena y buscará mostrar el buen nivel que está teniendo en tierras aztecas.

Por aquello, es que para Rafael Olarra es una maravilla que el ex central de Universidad Católica sea parte del grupo y que habló lo difícil que ha sido para La UC reemplazarlo.

"Es un jugador reconocido en el medio, respetado en el medio chileno, sobre todo con las actuaciones que hizo en Católica. Que ha sido muy difícil de reemplazar en Universidad Católica y con un gran presente en México", dijo el ex futbolista en ESPN FShow Chile.

"Es sorpresa, porque pensé que estaba resuelto el tema de los centrales para Berizzo. Estaba Sierralta, Maripán, Paulo Díaz y Medel y con esos cuatro tener la posibilidad de ser esta base de centrales, pero se le agrega Huerta. Pedí a Sebastián Vegas hace un tiempo, que es un jugador que también podría estar en esas posiciones", agregó.

El defensor será parte de La Roja para los amistosos ante Marruecos y Qatar | Foto: Getty Images

Para Olarra, el llamado de Huerta a La Roja es importante, pues cree que el entrenador argentino está buscando nuevas cosas para su equipo.

"Cuando lo nomina me hace sentido de que él (Berizzo) está buscando algo más por el lado izquierda, un jugador con el perfil zurdo. Eso es lo que me llamó la atención y a la vez me deja muy tranquilo que si Berizzo está pensando en esto, es porque uno entiende que los perfiles son demasiados importantes, para las barridas, para despejar. Siempre el perfil tiene un protagonismo superior al cuando estás jugando cambiado", manifestó.

Finalmente, aseguró que es una gran y grata sopresa el llamado del zurdo zaguero. "Siento que es una gran sorpresa y buena noticia para mí que Valber Huerta tome esa posta y sea una opción más de central", cerró.