El ex central, identificado con Universidad de Chile, analizó la igualdad de Colo Colo ante Ñublense que dejó a los albos sin Copa Chile, en donde cree que los dirigidos por Gustavo Quinteros aún no pueden reemplazar la partida de Pablo Solari.

Colo Colo no pudo superar su llave de octavos de final de Copa Chile ante Ñublense, conjunto con el cual igualó a un tanto en el Estadio Monumental y, con ese resultado, quedó eliminado de la competición y sin poder revalidar el título obtenido en la temporada anterior.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros no se vio nada de bien frente a los chillanejos, quienes supieron controlar el partido sin mayores zozobras y aguantaron de buena manera los últimos embates albos que buscaban forzar una definición por penales.

Uno que tuvo un duro análisis de la eliminación del Cacique en Copa Chile fue Rafael Olarra, ex jugador de fútbol -reconocido con Universidad de Chile-, quien en ESPN analizó la eliminación y lanzó una dura aseveración.

Colo Colo quedó fuera ante Ñublense. | Foto: Agencia UNO

Sobre lo que exhibió el Cacique ayer, Olarra asegura que “Los pelotazos hablan de una desesperación de no encontrar el camino de una forma futbolística y está bien, uno lo puede hacer y es válido también. Muchos triunfos se han dado así, yendo los centrales a cabecear”.

El ‘Flaco’ profundiza diciendo que hay un ex jugador del cual los albos aún no se pueden sacudir de su partida:“Me parece a mí que la poca creación, la falta de ideas de mediocampo hacia arriba tiene mucho que ver con Solari porque era un jugador que te entregaba el mano a mano, esa diferenciación que pasaba más allá de un pase de Gil, encaraba y se sacaba hombres de encima y ahí le cuesta mucho a Colo Colo generar”.

Por otro lado, en el cierre, alabó las condiciones de Ñublense y cómo manejaron la llave: “Se encontró a un equipo sólido, que sabe a lo que juega, sin muchas luces, pragmático que sabe que cuenta con jugadores de buen pie y tener el balón en tres cuartos de cancha”, remató.

Ahora, Colo Colo deberá concentrarse única y exclusivamente en el Campeonato Nacional 2022, donde marcha primero con 9 puntos de diferencia con sus cercanos perseguidores y en donde restan 8 fechas por jugar.