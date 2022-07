El ex defensor de Universidad de Chile se refirió a las contrataciones que realizó el club laico durante este mercado de invierno y en que sumó a Emmanuel Ojeda, Nery Domínguez y Martín Parra.

Universidad de Chile al parecer no va a traer un cuarto refuerzo en este mercado de invierno, pues solo hasta este jueves 21 de julio tiene plazo para sumar un nuevo nombre al plantel dirigido por Diego López.

Hasta el momento, los azules sumaron tres jugadores y que son Emmanuel Ojeda, Nery Domínguez y Martín Parra. A pesar que durante los últimos días también se instaló en la órbita a a Tobías Figueroa, pero a horas del cierre del libro pases aún no se concreta su arribo.

Rafael Olarra comentó en ESPNFShow Chile los futbolistas que contrató la U y en el que destacó a los argentinos, además cree que el portero proveniente de Huachipato llega más a luchar un puesto que jugar.

"Trae jugadores por puesto interesantes, lo de Parra podríamos dejar porque viene como una tercera opción en el arco, me parece para pelear una segunda. Lo de Ojeda viene a jugar y me parece un buen jugador. Domínguez también, un jugador altamente competitivo, me parece bien.

El DT azul sumó solo tres nombres en este mercado de invierno | Foto: Agencia UNO

Eso sí, para el ex defensor azul aún existe otro jugador, aunque también cree que tener un plantel con un gran abanico de alternativas puede jugar en contra.

"Me falta algo más ahí, me falta otro jugador que acompañe, pero también la sobrepoblación te genera un problema. El tener un plantel tan nutrido en alguna posiciones también te genera problemas", cerró.