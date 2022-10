Ricardo Dabrowski es tajante tras el empate en el clásico: "Universidad Católica fue al Monumental a no perder y obviamente Colo Colo quería ganar"

Colo Colo y Universidad Católica no se sacaron diferencias en el Estadio Monumental. Si bien ambos elencos contaron con oportunidades por aumentar el marcador, los arqueros y los defensores estuvieron sólidos para neutralizar los ataques de cada equipo.

Hay que destacar que el Cacique fue ampliamente superior en la segunda parte, pero sin encontrar éxito ante un cuadro que también estuvo cerca de llevarse los tres puntos con dos contraataques peligrosos en los últimos minutos del cotejo.

El exjugador albo Ricardo Dabrowski se tomó un minuto para contestar el teléfono de Bolavip Chile y analizó lo que fue una nueva versión del clásico entre el los Cruzados.

"Católica fue al Monumental a no perder y logró el objetivo, incluso casi lo gana. A Colo Colo le faltó esa jugada o el jugador desequilibrante como para contrarestar una defensa bien parada. En líneas generales creo que el empate está bien, obviamente Colo Colo quería ganar y la UC no perder", apuntó el Polaco.

Albos y Cruzados protagonizaron un intenso partido en el Monumental | Foto: Guillermo Salazar

A la hora de elegir la figura, el histórico jugador albo no se decantó por ningun futbolista. "Yo creo que Falcón anduvo muy bien y en general estuvo parejo el equipo. Me gustó Brayan Cortés, tapó un par de pelotas muy bien, los dos centrales destacaron, pero por ahí no hubo una figura que destaque sobre el resto", sentenció.

En la siguiente fecha, el Popular recibirá a Curicó Unido en el recinto de Macul, partido donde los de Gustavo Quinteros pueden alzar el título 33 en su historia en caso de obtener un triunfo, mientras que los de la Franja Cruzada harán de local ante Ñublense.