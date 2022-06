Ricardo Mariano Dabrowski durísimo contra el Pibe Solari y su situación en el Cacique: "Él no piensa en Colo Colo"

Sin duda que el tema del fallido traspaso del delantero argentino Pablo Solari al América ha calado hondo en el ambiente de Colo Colo, debido a que las aguas no han estado quietas desde dicha situación y la guerra interna entre el jugador y la dirigencia Alba es una inminencia clara por las distintas pretensiones que tenían de la oferta que recibieron de las Águilas.

Ante esta situación, un histórico del Cacique como lo es Ricardo Dabrowski dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a la situación en la cual se ve involucrado Solari, en donde señala que claramente existe una desmotivación por parte del jugador y que claramente afecta a la institución.

“Efectivamente cuando a veces un jugador se ilusiona con un traspaso Y no se da, puede pasar que el jugador a veces se bajonea. Lo que pasa es que hay que diferenciar también hay un jugador que vino y que al mes y medio se fue a Turquía porque había una mejor oferta. A lo que voy es que hoy día, llámalo jugadores, clubes o x, en realidad lo que le importa es el dinero, acá el tema de la camiseta pasa a un segundo plano, acá hay un tema económico y que es general, no es un tema de Solari. Hoy el jugador va donde tenga una mejor oferta y yo no digo que esté mal. Lo que digo simplemente es que se involucra al hincha y la institución”, inició indicando Dabrowski.

Siguiendo con dicho tema, el Polaco fue más duro señalando que esta situación de que el Pibe este en rebeldía contra el club, deja entrever de que no le importa la institución, la cual le dio las primeras grandes armas para ser lo que es hoy en día como futbolista.

Dabrowski le dio con todo a Solari | Foto: Agencia Uno

“Yo le deseo lo mejor y que tenga una carrera extraordinaria, pero él antes de llegar a Colo Colo, hay que entender quién era Pablo Solari antes de llegar a Colo Colo y ahora lo que es en Colo Colo. A lo que voy yo es que se lo ganó él con su esfuerzo y capacidad, perfecto. Pero digo, después cada uno vela por sus intereses y el jugador de fútbol vela por su interés, no le importa nada la institución. La parte humana, la parte de una valoración de una institución pasa a segundo plano hoy “, explicó a Bolavip Chile.

Finalmente, Dabrowski le cayó con todo a Solari, mencionando en que el jugador debería tener más consideración con el club que le abrió las puertas en el fútbol grande y no tener el comportamiento que lleva en esta última semana, la cual no ayuda al club, ni a él.

“Independientemente del caso de este chico o de cualquier jugador que tiene las mejores expectativas y hace el esfuerzo y la valoración y todo. Pero el que le abre las puertas grandes del fútbol es Colo Colo. Entonces de ultima yo digo qué hay que considerar eso también, porque pierde sentido en cuanto, reiteró el chico Rodríguez creo que es, llegó a Colo Colo y a los cinco minutos se besaba la camiseta, perfecto. Vino un mes o mes y medio una mejor oferta y se fue”, cerró.